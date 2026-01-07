ウクライナを支援する有志連合は、戦闘終結後の「安全の保証」について、多国籍軍を派遣することやアメリカが停戦監視の主導的役割を担うことなどを確認したと発表しました。記者「今、各国の首脳がパリに到着しました。ウクライナへの安全の保証について合意できるかが焦点となっています」フランス・パリで6日、ウクライナを支援する「有志連合」の会合が開かれ、ゼレンスキー大統領やイギリスのスターマー首相、ドイツのメルツ