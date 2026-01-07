ブルージェイズに加入し、入団記者会見に臨んだ岡本和真内野手＝6日（ゲッティ＝共同）【トロント共同】プロ野球巨人からポスティングシステムで米大リーグ、ブルージェイズに加入した岡本和真内野手（29）が6日、トロントの本拠地ロジャーズ・センターで入団記者会見に臨み、背番号7のユニホーム姿で「世界一になりたくて来た。全てを出し切ってプレーしたい」と意気込みを語った。メジャー全30球団で唯一、米国外のカナダに