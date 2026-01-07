大相撲の新たな一年が初場所（１１日初日、東京・両国国技館）で幕を開ける。昨年は豊昇龍（２６＝立浪）と大の里（２５＝二所ノ関）が横綱となり、安青錦（２１＝安治川）が大関昇進を果たした。元大関琴奨菊の秀ノ山親方（４１＝本紙評論家）による連載「がぶりトーク」では、２０２６年に誕生する横綱大関をズバリ予想。土俵の覇権争いを展望した。【秀ノ山親方・がぶりトーク】読者のみなさん、こんにちは！大相撲の新しい