トランプ政権に拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領（６３）が５日、麻薬テロの罪などに問われ、ニューヨーク連邦地裁に初出廷した。同日、ベネズエラではロドリゲス副大統領が大統領代行に正式に就任した。あえてノーベル平和賞を受賞した野党指導者のマチャド氏ではなく、国政に根を張っているマドゥロ政権の残党を起用し、米国が徹底監視の下、ベネズエラを間接的に統治しようという意向のようだ。トランプ大統領の次の狙い