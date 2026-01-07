社員の働きをきちんと評価しない会社では、上司の発言も身勝手過ぎてドン引きすることがあるようだ。投稿を寄せた東京都の40代男性（ITエンジニア／年収900万円）は、以前勤務していた会社での信じがたい待遇を振り返った。そこは、5年にわたって残業代を一切認めない、極めて不透明な労働環境だったという。（文：長田コウ）「つけた残業は全て上司に0にされ…」男性によれば、現場では過酷な労働とハラスメントが常態化していた