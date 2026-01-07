会社による一方的な減給は、働く意欲を失わせる。投稿を寄せた香川県の40代男性（サービス・販売・外食）は、かつて勤めていた「家族経営の中小運送会社」で受けた、理不尽な仕打ちについて明かした。当時、年号が令和に変わって数年が経った頃。あるとき社長に呼び出され、思いがけないことを告げられた。「『赤なんや。日当下げさせてくれ』と一方的に給料を減額されてしまいました」男性は「ガソリン価格の高騰もあってか」と当