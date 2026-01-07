『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』が、フジテレビ系にて1月8日19時から放送される。Snow Manの深澤辰哉、向井康二、宮舘涼太がドリフのコントに体当たりで挑戦。「雷さま」「かぐや姫」「CM撮影」「3本の矢」などの名作コントも一挙登場する。【写真】高城れにや永尾柚乃も登場する「雷さま」『ドリフに大挑戦』は、“ドリフを愛してやまない芸能人たち”が集結し、ザ・ドリフターズのメンバーとと