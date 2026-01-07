日本ハムの山崎福也投手（３３）が６日、同学年で高校時代からのライバルでもある有原航平投手（３３）の加入を歓迎した。この日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で自主トレを公開。先発枠を争う強力なライバルからも見て学ぶ姿勢を示し、投打に高い目標に掲げた。今オフ、球団の動きを象徴する３選手は全員同学年だった。有原に加え、トレードで阪神から島本、ヤクルトを戦力外となった西川が加入。「同級生増えたなって。この年で３