信頼していた上司からの裏切りは、仕事への意欲を根底から覆す。投稿を寄せた50代男性（建築・土木技術職／年収600万円）は、30年来の付き合いだった常務の信じがたい豹変ぶりに絶望した経験を明かした。男性は現在、「数億円規模」の土木工事で現場管理を担っている。受注の見込み段階ではこんなやり取りが交わされていた。「工事内容が複雑であり経験者が不足しているため、どういう配置人員で工事を考えているのか？と担当常務