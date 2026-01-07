俳優の菅生新樹（２６）がこのほど、都内で、主演するテレビ東京系の連続ドラマ「人は見た目じゃないと思ってた。」（８日スタート、木曜・深夜０時半）の記者会見に共演の剛力彩芽（３３）、藤森慎吾（４２）らと登場した。主人公・石黒大和（菅生）がファッション雑誌の世界に飛び込み、人の見た目について考えなおすヒューマンドラマ。菅生は「自分も役者を続けていく中で、見た目と中身に悩んでいた。すごく深い所をテーマ