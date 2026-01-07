女優の平祐奈が１２日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（橋本環奈主演、月曜・後９時、初回３０分拡大）に出演することが７日、発表された。橋本演じるヤンキーの田上湖音波（たがみ・ことは）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強して脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療ドラマ。平が演じるのは湖音波のヤンキー時代の親友で、湖音波が医師を目指すきっかけになる人物。つまり物語