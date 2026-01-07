歌手で俳優の香取慎吾（４８）がＭＣを務める読売テレビのバラエティー「しんごの芽」（土曜・後１１時３０分）が１０日にスタートする。関西ローカルでは自身初のレギュラー。１０歳で芸能界入りし、今年で芸歴４０年目を迎えたスーパースターは“大阪の１０チャンネル”に「胸が熱くなる」ほどの感謝の思いがあるようで…。（田中昌宏）初めて経験する関西ローカルのレギュラー番組。オファーを受けた際には驚いたという。