ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題し、各競技の新人を随時、紹介する。第５回はソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太投手（２２）と育成２位・江崎歩内野手、同６位・長崎蓮汰投手（ともに１８）。道しるべは、育成の星となったコンビだ。長崎は世界に羽ばたいた千賀（メッツ）に憧れ、「育成から今はメジャーで活躍されている偉大な選手。そこを目指し、頑張ります」と意気込んだ。最速１４５キロだが、１年前か