ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題し、各競技の新人を随時、紹介する。第５回はソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太投手（２２）と育成２位・江崎歩内野手、同６位・長崎蓮汰投手（ともに１８）。高校でかなわなかった下克上はプロで実現する。身長１６８センチの江崎は「この体も最大限に生かせば、関係ない」と言い切った。目標とし、参考にする選手は牧原大。２５年は育成出身で初の首位打者に輝いたことで、