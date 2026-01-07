ＷＥＳＴ報知では「Ｈｏ！ットルーキーズ」と題し、各競技の新人を随時、紹介する。第５回はソフトバンクのドラフト３位・鈴木豪太投手（２２）と育成２位・江崎歩内野手、同６位・長崎蓮汰投手（ともに１８）。どっしりとした体に積まれたエンジンは無限だ。大商大の関西六大学野球リーグ７季連続Ｖの立役者。４年春の大経大戦では、２日連続の完投勝利で優勝を決めた鈴木豪は「強気な投球とタフさが武器です」と、分厚い胸を