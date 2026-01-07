ÇÐÍ¥¤Î¿ûÀ¸¿·¼ù¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡×¡Ê£¸Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÌÚÍË¡¦¿¼Ìë£°»þ£³£°Ê¬¡Ë¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë¹äÎÏºÌ²ê¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¤é¤È½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÃæ¿È¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÐ¹õÂçÏÂ¡Ê¿ûÀ¸¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤ª¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£Æ±¶É¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Î¿ûÀ¸¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤âÌò¼Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÈÃæ¿È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿