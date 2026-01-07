ポスティング制度でブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約を結んだ岡本和真内野手が６日（日本時間７日）、本拠のロジャーズセンターで入団会見を行った。ひな壇で背番号「７」のユニホームを手渡したアトキンスＧＭは、悲願の日本人大物選手を獲得し「和真のような選手を獲得できたことは、我々にとって大きな次の一歩。トロントを選んでくれてありがとう。きょう私たちは、間違いなくより良いチームとな