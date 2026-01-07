ゴールを量産する上田の価値は高まるばかりだ(C)Getty Imagesフェイエノールトの上田綺世は今季のエールディビジで18得点をマークし、得点ランキングトップを独走している。2位につけるPSVのフース・ティルは11得点にとどまっており、その差は依然大きいままだ。シーズンはちょうど折り返しを迎えており、当然、このパフォーマンスが続けば得点王獲得の可能性がどんどん色濃くなってくる。【動画】上田綺世が圧巻の4得点！圧巻の