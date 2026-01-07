ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。ロス・アトキンスGMは岡本へのサポートを約束した。会見で岡本へのサポートについて質問されると「すべてはサポートから始まり、サポートで終わる」とし「和真本人、そして彼のリーダーシップや代理人と一緒に、あらゆる判断を進めていく。考慮すべき要素や変数は多いが、それらをすべて一体となってやっ