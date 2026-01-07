水揚げされたエンタクミドリイシとミドリイシ。立教大の大久保教授は飼育しながら生態を観察している＝２０２５年１２月２２日、藤沢市内神奈川県横須賀市の佐島漁港沖で南方系テーブル状サンゴの国内最北限となる分布が初めて記録された。サンゴ研究で知られる立教大環境学部開設準備室の大久保奈弥教授（４９）＝藤沢市＝を中心とした研究グループが２０２５年１２月、日本サンゴ礁学会の英文誌で発表した。地球温暖化の進行に