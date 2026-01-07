中日は6日、新外国人選手としてメジャー通算164本塁打を誇るミゲル・サノー内野手（32）を獲得したと発表。背番号は23。新助っ人砲は球団を通じて、決意をつづった。「ドラゴンズ90周年の記念の年に優勝できるよう、私の持っている全てを出してチームの勝利に貢献します」メモリアルイヤーを飾る実績十分の大型助っ人が誕生だ。昨年末、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が自身のXで、「単年契約の年俸130万ドル