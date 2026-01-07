¹­Åç¡¦·ªÎÓÎÉÍùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬6Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë²°ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢ÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë6Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È½é¿´¤ËÊÖ¤Ã¤Æ³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò³«»Ï¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÀèÈ¯»ÅÍÍ¤ÇÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£·ªÎÓ¤ÎÀèÈ¯¸µÇ¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¸þ¤±¤Æ°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³«Ëë¥í¡¼