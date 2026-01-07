オリックス・才木が、大阪市住之江区で開催された同市の「消防出初式」に参加した。昨年も同イベントに参加し、シーズンでは勝ちパターン入りした25歳右腕は、同僚からの“レスキュー断ち”を誓った。「消防士も、やっぱりミスなくやっている。レスキューされる側じゃなくて、する側になりたい」3年目の昨季は自己最多となる38試合に登板。しかし2度、走者を背負った状態で味方の救援を仰いだ。唯一黒星を喫した7月29日西武