長崎市の平和祈念像＝2024年10月【ニューヨーク共同】米有力紙ニューヨーク・タイムズ電子版は6日、世界各地の旅行先で「2026年に行くべき52カ所」を発表し、17番目に長崎、46番目に沖縄を選んだ。トップには建国250年を祝うイベントが東部を中心に多数開かれる「革命の米国」を選出した。同紙は長崎について、1945年8月の原爆投下でも長崎市中心部は壊滅を免れたと説明。樹齢800年のクスノキや1624年創業の菓子店、グラバー園