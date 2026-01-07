アメリカのトランプ大統領は6日、ベネズエラの石油事業をめぐり、アメリカの石油企業と近く面会することを明らかにし、石油利権の確保に改めて意欲を示しました。トランプ大統領「マドゥロ大統領は暴力的な男だ。彼は私のダンスをまねようとするが、彼は暴力的な男で何百万もの人々を殺し拷問もしてきた」「石油企業と面会する。その目的は分かっているだろう。掘削すべき石油は山ほどある。それが石油価格をさらに引き下げる」ト