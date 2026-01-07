元旦連休中、天津港の各大港区には巨大な貨物船が次々と接岸し、活気に満ちた光景が見られた。新華網が伝えた。作業員はそれぞれの作業に精を出し、新年の「幸先良いスタート」を切るために最前線で奮闘していた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）