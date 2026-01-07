マジョルカに所属する浅野拓磨は、１月４日のジローナ戦で、３か月以上ぶりに先発の機会を得たものの、見せ場を作れずに64分で交代となった。加入２年目の今季はまだ１ゴールで、昨季と合わせても３得点と結果を残せていない。そんななか、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、かつてマジョルカで活躍した韓国代表MFを引き合いに出し、「日本人選手にイ・ガンイン級のパフォーマンスを期待したのは間違いだった。マジョルカの誤