1月6日夜、室蘭市の住宅で火事があり男性1人が病院に搬送されました。意識はあったということです。火事があったのは、室蘭市白鳥台2丁目の2階建ての住宅です。6日午後11時半ごろ、近くに住む人から「空き家らしき家から黒煙が出ている」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、男性1人が病院に搬送されました。搬送時、意識はあったということです。警察は住宅の1階