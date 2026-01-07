料理研究家でタレントの園山真希絵が４８歳の誕生日を迎え、パーティーの様子が公開された。夫でミュージシャンのＴＡＫＥＳＨＩが７日までに自身のインスタグラムを更新。「１月某日、うちのコギャル（妻）が４８歳を迎え、ご友人がパーティーをひらいてくれました」と報告した。園山はなんと、セーラー服のコスプレ姿！ＴＡＫＥＳＨＩは「妻がセーラー服だと分かっていたら、学ランで行ったのに〜、、、別居婚のため到着し