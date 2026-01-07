現役ドラフトで巨人に加入した松浦慶斗投手（２２）が６日、Ｇタウンで自主トレを行い、５年目の目標に新人王を掲げた。高卒入団から昨季まで日本ハムでは１軍通算６登板で計５イニング。新人王の有資格者（５年目以内、３０投球回以内）であり、「ほぼルーキーの気持ちで新人王を狙いたい。大卒１年目として」と名乗りを上げた。巨人では２４年の船迫を最後に過去２１人が同タイトルを獲得。プロ入りから最も遅い受賞は関本四