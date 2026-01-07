今日7日は低気圧が北海道に接近。午後は北海道から北陸で次第に雨や雪の範囲が広がりそう。落雷や突風が吹くおそれも。関東は昨日6日より寒くなり、沿岸部は所々で雪。路面の凍結などにご注意を。雨や雪の範囲が広がる午前中は関東で雪も今日7日は、日本海にある低気圧が急速に発達しながら北海道に近づき、前線が夜には北海道から北陸付近にのびるでしょう。低気圧や前線が近づく午後は、次第に雨や雪の範囲が広がりそうです。