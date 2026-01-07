NY株式6日（NY時間15:14）（日本時間05:14） ダウ平均49489.04（+511.86+1.05%） ナスダック23540.26（+144.44+0.62%） CME日経平均先物52160（大証終比：-530-1.02%） 欧州株式6日終値 英FT100 10122.73（+118.16+1.18%） 独DAX 24892.20（+23.51+0.09%） 仏CAC40 8237.43（+25.93+0.32%） 米国債利回り 2年債 3.467（+0.017） 10年債 4.173（+0.012） 30年債 4.861