ＮＹ時間の終盤に入って、ユーロ円は再び売りが優勢となっており、１８３円台前半に値を落としている。本日の２１日線が１８３．３５円付近に来ているが、その水準で上値が抑えられており、上値抵抗に変化した兆候も出ている。 本日はドイツの１２月の消費者物価指数（ＨＩＣＰ）が発表になっていたが、インフレ圧力は予想以上に緩和した。しかし、エコノミストからは、２０２６年にかけてインフレがさらに大きく低下