NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4496.10（+44.60+1.00%） 金２月限は大幅続伸。時間外取引では、地政学的リスクが意識されるなか、買い優勢となった。欧州時間に入ると、押し目を買われた。日中取引では、欧州７カ国首脳がデンマークとグリーンランドへの支持を表明するなか、買い優勢となった。 MINKABU PRESS