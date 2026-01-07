NY原油先物2月限（WTI）（終値） 1バレル＝57.13（-1.19-2.04%） ニューヨーク原油の２０２６年２月限は反落。ベネズエラの混乱を背景とした買いは続かず、売りが優勢となった。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの増産もあって、昨年に続き今年も供給過剰となる見通しであることが重し。また、１－３月期は一年間で最も需要が弱い時期であることも圧迫要因。 時間外取引で２月限は売り買いが交錯