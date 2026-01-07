2.5次元アイドルグループ「すにすて―SneakerStepProd.STPRMUSIC」が6日、都内で初のワンマンライブ・東名阪Zeppツアーの最終公演を行った。昨年4月にすとぷりらSTPRの先輩グループらの大型フェス「STPRFamilyFestival！！（すとふぇす）」の東京ドームでデビューした新人7人組が、充実の年末年始を駆け抜けた。新曲「Stepintotheworld」など全21曲を熱唱。にしきは「やってきたことを全てみんなに伝えた