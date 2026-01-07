第44回全国都道府県対抗女子駅伝の大会事務局は6日、エントリー選手を発表した。1500メートル、5000メートル日本記録保持者の田中希実（ニューバランス）は兵庫で登録。昨年は初めて最終9区（10キロ）を走り、専門外の距離ながら区間6位の32分28秒だった。昨年の世界選手権の3000メートル障害で9分24秒72の日本新記録を樹立した斎藤みう（パナソニック）は静岡で出場する。正式なオーダーは10日午後1時30分に提出される。大