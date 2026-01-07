関甲新学生野球連盟の上武大が6日、群馬県伊勢崎市内のグラウンドで始動した。今秋ドラフト候補に挙がる最速151キロ右腕・木口は「目標は日本一。エースとしてチームの勝利に貢献したい」と誓った上で「プロ一本でいきます」と進路を明言した。昨年12月の侍ジャパン大学代表候補選手の強化合宿にも参加した本格派右腕。「強みはピンチの場面での真っすぐ。大学の間に155キロは出したい」と意気込んだ。