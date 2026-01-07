春夏通算10度の甲子園出場を誇る西日本短大付（福岡）の新監督にソフトバンクの球団職員だった浜崎剛男氏（53）が就任したことが分かった。年明けから指揮を執っている。浜崎氏は同校野球部のOB。90年夏の甲子園では桜井（富山）との2回戦で代打で安打を放ち、宇部商（山口）との3回戦では「7番・一塁」で先発出場して右前適時打を放つなど、4強入りに貢献した。父・満重氏（77）は社会人野球の新日本製鉄堺、西日本短大付、延