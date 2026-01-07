女子ゴルフで日本ツアー通算5勝の原英莉花（26＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が6日、都内でスポニチなどのインタビューに応じ、今季から本格参戦する米女子ツアーへの覚悟を語った。昨季は米下部ツアーを主戦場に戦い、8月に初勝利を飾るなどポイントランク5位で昇格。来月15日に27歳を迎えるツアールーキーは、2026年のテーマに「返」を掲げ、恩返しの一年とすることを誓った。（取材・構成中村文香）柔らかいほほ