昨秋関東大会で8強入りした横浜（神奈川）が6日、横浜市内のグラウンドで今年初練習を行った。今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・織田翔希（2年）は今年の漢字に「一」を掲げ、「全て“一”にこだわった先に（神奈川大会や甲子園の）優勝も生まれると思います。誰よりも早く行動する、人一倍頑張る。そういう“一”にしたい」と決意を新たにした。大会連覇の懸かる選抜出場は微妙な状況で、30日に出場校が発表される。