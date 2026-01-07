女優の大竹しのぶ（68）の主演舞台「ピアフ」が10日に東京・日比谷シアタークリエで幕を開ける。フランスの歌手エディット・ピアフの波乱の生涯を描いた作品で、11日の昼公演で上演200回を達成。大きな節目を前に、20歳の時にピアフの自伝を渡してくれた歌舞伎俳優・十八代目中村勘三郎さん（享年57）に「褒めてもらえるような舞台に」と意気込んでいる。日本初演は2011年。「歌うことは祈ることと教わりました」と、ピアフを