東都大学野球2部リーグの日大が6日、千葉県習志野市のグラウンドで今年初練習を行った。ホワイトソックス・村上の弟・慶太は新チームから副主将に就任。「最上級生として覚悟と自覚を持って引っ張っていきたい」と意気込んだ。昨秋のリーグ戦は控え選手に甘んじたが、片岡昭吾監督は「4番・一塁」での起用構想を明らかにし「彼が中心でやっていくとチームが活気づく。ドシッといてもらえるとありがたい」と期待を込めた。