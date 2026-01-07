日本が誇るダート王に、また新たな勲章が加わった。2025年度JRA賞受賞馬選考委員会が6日、東京都港区のJRA本部で開かれ、各賞が決定。年度代表馬はサウジC、BCクラシックを制したフォーエバーヤングが受賞した。投票総数248票のうち226票を獲得し、得票率は91.1％。最優秀ダートホースの年度代表馬選出は史上初で最優秀4歳以上牡馬を合わせ、98年タイキシャトル以来27年ぶり6頭目のトリプル受賞となった。また、秋の褒章で黄綬褒