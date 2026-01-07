3連覇の青学大でアンカー務めた折田壮太第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は2日に往路、3日に復路を行い、青山学院大が3年連続9度目の総合優勝を果たした。出走した選手たちの体やタスキに記されたのは「★7」の2文字。部員たちは、昨年2月に21歳で他界した皆渡星七さんへの思いをこの2文字に置き換えて駆けた。アンカーを務めた折田壮太（2年）にとっても、かけがえのない存在だった。右手は「3」、左手は「4」