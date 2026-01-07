巨人の吉川尚輝内野手（３０）が６日、昨年１０月下旬に行った両股関節の手術からの復帰を目指し、照準を「開幕」に合わせた。まだ守備走塁には取り組んでおらず、軽めの打撃練習のみだが「開幕に早く間に合うように頑張りたい」と意気込みを語った背番号「２」の強い覚悟を、巨人担当の水上智恵記者が「見た」―。吉川は一振り、そしてまた一振り、かみしめるように力強くスイングした。昨年１０月下旬に行った両股関節の手術