ポスティング制度でブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約を結んだ岡本和真内野手が６日（日本時間７日）、本拠のロジャーズセンターで入団会見を行った。グレーのスーツ姿で登場した岡本は、背番号「７」のユニホームに袖を通し、英語で計８センテンス分に渡る丁寧なあいさつを、カンペなしでやりきった。「Ｈｅｌｌｏｅｖｅｒｙｏｎｅ．ＭｙｎａｍｅｉｓＫａｚｕｍａＯｋａｍｏｔｏ．Ｔｈａ