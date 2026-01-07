◇25年度JRA賞発表（2026年1月6日）最優秀障害馬は満票を獲得したエコロデュエル。中山グランドジャンプで圧巻のレコードVを飾ると、年末の中山大障害では5馬身差快勝。15年アップトゥデイト、16＆17年オジュウチョウサン以来3頭目となる同一年ジャンプG1連覇を成し遂げた。岩戸師は「名誉ある賞を満票という形で頂いて、本当にうれしく思っています。オーナーをはじめ、この馬に関わった全ての人に感謝の気持ちでいっぱいです