◇25年度JRA賞発表（2026年1月6日）日本ダービー3勝を誇る横山典弘（57＝フリー）が騎手部門の特別賞を受賞した。令和7年秋の褒章において、JRA現役騎手では3人目の黄綬褒章を受章した。また25年8月17日の札幌記念でトップナイフに騎乗し57歳5カ月26日での勝利。自身が持つJRA重賞勝利最年長記録（56歳4カ月29日）を更新。6日現在、JRA通算2996勝で、史上2人目の3000勝まで「4勝」に迫っている。▼横山典長年やってきたこ