豊昇龍、大の里の両横綱が6日、東京・明治神宮で奉納土俵入りを行った。新春恒例の土俵入りに東西の横綱がそろうのは6年ぶり。初詣客ら約2000人の前で雲竜型を披露した。豊昇龍はこの日、東京都墨田区の高砂部屋へ出向いて幕内・朝乃山と稽古したと明かし「いい稽古ができた」。昇進6場所目での横綱初制覇へ「いい感じできているし順調。しっかり準備して場所に向かいたい」と意欲を見せた。